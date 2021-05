Rohstoffe weltweit sind gefragt in diesen Tagen. Ein Nachlassen der Pandemie und damit verbunden die schrittweise Öffnung von Hotel und Gastronomie sollten auch die Nachfrage nach "gute Laune" Produkten, zu denen auch Orangensaft gehört, erhöhen. Von allen "Soft-Commodities" haben Kakao und Orangensaft den höchsten Nachholbedarf.Der Börsenhandel im Orangensaft ist relativ illiquide. Man spricht hier auch gerne von einem "engen" Markt. Was in solchen Märkten aktuell passieren kann sehen wir anhand ...

