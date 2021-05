Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (sog. Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (sog. TempChain-Logistik), verzeichnete in Q1 2021 das stärkste Quartal in der Geschichte des Unternehmens. Die 20 Mio. EUR Umsatz-Marke in einem Quartal wurde deutlich überschritten. Mit einem Umsatzplus von 27% auf 22,4 Mio. EUR (Vj.: 17,6 Mio. EUR) konnte die Wachstumsdynamik der Vorquartale noch einmal erhöht werden. Erstmals wurde auch ein Monatsumsatz von über 8 Mio. EUR realisiert. Das Umsatzwachstum wurde ...

