Die Aktien von Westwing, einem Unternehmen für Internethandel rund um Home & Living, mit Sitz in München, sind am Vortag kräftig abgesackt und haben die Abwärtsdynamik zur heutigen Börseneröffnung weiter fortgesetzt. Im Tagestief wurden bisher 41,30 Euro erreicht. Damit wurde das Kursziel um 40,80 Euro fast erreicht. Aktuell befinden sich die Aktien in einer Erholung und notieren wieder höher bei 42,74 Euro. Der Stopp ...

