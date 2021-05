FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aktienkurs von Jenoptik ist am Dienstag nach den Zahlen des Technologiekonzerns auf ein Tief seit Anfang November abgesackt. Im Extrem sank der Kurs um neun Prozent bis auf 21,62 Euro, zuletzt zeigte er sich davon mit 22,48 Euro kaum erholt. Dies bedeutete immer noch einen Abschlag von 8,5 Prozent, was die Aktie zu einer der schwächsten Werte im SDax machte, der zeitgleich mehr als zwei Prozent verlor. Technologieaktien haben derzeit wegen Zins- und Inflationsangst der Anleger allgemein einen schweren Stand.

Börsianer sahen das operative Ergebnis (Ebit) wie auch den im ersten Quartal erzielten Umsatz in ersten Reaktionen als enttäuschend an. Laut dem Baader-Bank-Experten Peter Rothenaicher gab die Profitabilität von Jenoptik ein gemischtes Bild ab: In den Sparten Light & Optics sowie Vincorion lobte er eine positive Entwicklung, in anderen jedoch sei das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Er sah im Zahlenwerk aber auch einen positiven Aspekt mit starken Auftragseingängen./tih/jha/