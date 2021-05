Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) startete mit Verlusten in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.Die ZEW-Umfrage werde heute voraussichtlich auf eine verbesserte Wirtschaftslage hindeuten. Die Erwartungskomponente dürfte hingegen auf hohem Niveau liegend wenig Potenzial für einen Anstieg aufweisen. In diesem Umfeld sei die EZB weiterhin bemüht, die Finanzierungsbedingungen günstig zu halten. In der Vorwoche hätten die PEPP-Zukäufe bei 16,3 Mrd. EUR gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...