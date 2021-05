Die Elaris GmbH mit Sitz in Rheinland-Pfalz will unter der Marke Elaris Elektroautos anbieten. Die beiden ersten Modelle sind aber keine Eigenentwicklungen: Elaris bezieht sie in der Basis vom chinesischen Hersteller Dorcen. Konkret handelt es sich um den E-Kleinwagen Finn und das SUV-Modell Leo, die unter Einziehung der Prämien zu Preisen ab 9.420 Euro (Finn) bzw. 28.330 Euro (Leo) angeboten werden ...

