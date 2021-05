Die britische Automarke Bristol Cars plant mit einem neuen Investor, im Jahr 2025 einen elektrischen Viersitzer auf den Markt zu bringen. Zum 80-jährigen Jubiläum im Jahr 2026 will Investor Jason Wharton Bristol Cars zu einem "führenden britischen Elektrofahrzeugunternehmen" machen. Bristol Cars war im vergangenen Jahr aufgelöst worden. Damals hatte Wharton in einer Auktion die Rechte am geistigen ...

