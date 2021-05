Die Home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5) hat in Q1 2021 das profitable Wachstum weiter beschleunigt. Die Fortsetzung des positiven Trends im Vergleich zum Vorjahr zeigt die zunehmende Entkopplung der aktuellen Geschäftsentwicklung des Unternehmens von der COVID-19-Krise: Die Veränderung des Kundenverhaltens und die Verschiebung vom Offline- zum Onlinehandel dauern an und schaffen die Voraussetzungen für home24, sich als eine der erfolgreichsten Home & Living E-Commerce-Plattformen zu etablieren. Ab Mitte März 2020 hatte es für home24 erstmals einen starken Schub in Folge des ersten Lockdowns gegeben. ...

