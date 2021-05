Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



Logistikmarkt mit zweistelligem Millionenauftrag erschlossen - q.beyond nach Q1 hinsichtlich der Jahresziele im Plan



q.beyond hat gestern den Q1-Bericht veröffentlicht und wie erwartet erneut eine spürbare Margenexpansion erzielt. Zudem verkündete das Unternehmen mit der Erschließung der Logistikbranche einen wichtigen Schritt bei der Wachstumsstrategie.



Zahlen im Rahmen unserer Prognosen: Der Erlös stieg in Q1 um 9,8% yoy auf 37,5 Mio. Euro (MONe: 38,0 Mio. Euro). Während q.beyond im Cloud- & IoT-Geschäft (+12,9% yoy) vor allem eine anhaltend hohe Nachfrage bei der Einrichtung und dem Betrieb digitaler Arbeitsplätze verzeichnete, erhöhte sich der Umsatz im SAP-Segment (+3,4% yoy) aufgrund anhaltender Kontaktbeschränkungen nur geringfügig. Auf Ergebnisebene entspricht das EBITDA mit 0,7 Mio. Euro unserer Erwartung, wodurch die EBITDA-Marge aufgrund von Skaleneffekten auf 2,0% (+530 BP yoy) zulegte. Der Auftragseingang i.H.v. 28,8 Mio. Euro (-14,5% yoy) entfällt zu 83% (+13 PP yoy) auf Verträge mit Neukunden sowie auf neue Leistungen für Bestandskunden und bedeutet den niedrigsten Stand seit Q4/19, was laut Unternehmen auf einzelne Projektverschiebungen zurückzuführen ist. Auch angesichts eines Großauftrags lag der Auftragseingang zum 09. Mai bereits bei 96,0 Mio. Euro, was 60% des gesamten Volumens aus dem Geschäftsjahr 2020 entspricht.



Eintritt in den Logistikmarkt: Das Unternehmen implementierte jüngst die handelsnahe Logistikbranche als vierten Fokusmarkt und adressiert damit rund 15.000 inländische Mittelständler, die ihre Geschäftsmodelle aufgrund erhöhter Anforderungen an Transparenz, Lieferfähigkeit und Liefertreue zunehmend digitalisieren. Im Fokus stehen dabei zunächst schlüsselfertige IT-Services, wie z.B. digitale Arbeitsplätze inkl. branchenspezifischer Anwendungen, Consulting (u.a. SAP und CargoWise), der Betrieb von Cloud-Infrastrukturen sowie 24/7 Helpdesks. Die Aktivitäten werden in einer eigenen Gesellschaft konsolidiert.



Röhlig Logistics als Leuchtturmkunde und Partner zugleich: Mit dem inhabergeführten Logistikdienstleister (2.200 Mitarbeiter in 35 Ländern) wurde in der neuen Fokusbranche bereits ein Großkunde gewonnen, der q.beyond mit der Beschleunigung seiner Digitalstrategie (u.a. klassischer IT-Betrieb, Ausbau von SAP Finance und Unterstützung bei Data Analytics) beauftragte. Der über fünf Jahre abgeschlossene Initialvertrag hat laut Unternehmen ein Volumen im 'mittleren zweistelligen Millionenbereich'. Wir gehen aufgrund des kommunizierten Auftragsbestands von 96 Mio. Euro bis Anfang Mai (vs. 28,8 Mio. Euro nach Q1/21) von einem Vertragswert in Höhe von 45 bis 55 Mio. Euro aus. Gleichzeitig bündeln die beiden Unternehmen ihre Kompetenzen in einem neu gegründeten Digital Lab und entwickeln fortan gemeinsam plattformbasierte Innovationen für die Logistikbranche. Die Softwareplattform widmet sich zunächst u.a. Initiativen in den Bereichen digitale Preis- und Angebotserstellung, Cloud-Strategie, Cyber- und Datensicherheit, Sendungsverfolgung, Supply Chain Visibility sowie kundenspezifischen Reporting- & Analytics-Anforderungen. An der Gesellschaft hält q.beyond nach eigenen Aussagen eine

Minderheitsbeteiligung (Anteilsbesitz: 25,1 bis 49,9%), weshalb die Bilanzierung im Rahmen der Equity-Methode erfolgt. Nennenswerte Erlöse mit externen Kunden dürften laut Unternehmen aus der Plattform jedoch erst mittel- und langfristig zu erwarten sein.



Prognosen überarbeitet: Die Gewinnung neuer Kundensegmente wurde von q.beyond in der Mittelfristprognose (Umsatz von 200 Mio. Euro; EBITDA-Marge > 10% in 2022) bereits inkludiert, weshalb die Guidance unverändert bleibt. Aufgrund der vielversprechenden Geschäftspotenziale sowie des Großkundenauftrags halten wir das Erreichen der Ergebnisse nun auch für deutlich visibler und erhöhen entsprechend unsere mittelfristigen Schätzungen.



Fazit: Mit Implementierung der Logistikbranche als vierten Fokusmarkt ergänzt q.beyond sein Leistungsportfolio um eine komplementäre Säule und erreicht u.E. damit den nächsten Meilenstein des avisierten Wachstumspfads. Die Kooperation im Rahmen des Digital Labs ist für uns zudem ein weiterer Beleg für die hohe Produkt- und Servicekompetenz und verdeutlicht einmal mehr die Innovationskraft des IT-Dienstleisters. Nach Anpassung unserer Prognosen bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 2,60 Euro (zuvor: 2,50 Euro).







