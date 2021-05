DGAP-News: GBC Kapital GmbH / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

GBC Kapital GmbH: coinIX GmbH & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital als Manager Institutional Sales begleitet



11.05.2021 / 11:44

Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der coinIX GmbH & Co. KGaA (WKN: A2LQ1G) - die am 31. März 2021 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital als Manager Institutional Sales begleitet.



Insgesamt wurden 668.996 Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 6,00 bezogen und bei

qualifizierten Anlegern platziert. Durch die Kapitalerhöhung fließt dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 4 Mio. zu.



Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft erhöht sich das Grundkapital der coinIX GmbH & Co. KGaA von EUR 2.201.500 um EUR 668.996 auf EUR 2.870.496. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt und werden in den Freiverkehr an den Börsen Düsseldorf, München und Berlin einbezogen.



Die coinIX beabsichtigt, neben der Steigerung der Marktkapitalisierung und einer Erhöhung der Liquidität der Aktie, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zum Ausbau und einer damit einhergehenden Diversifizierung des Portfolios zu verwenden.







Über die coinIX GmbH & Co KGaA



Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft dabei mit mehr als sechs klassischen Kryptowerten, zehn Token-Projekten und sieben weiteren Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen.



Im Internet: www.coinix.capital





Über die GBC Kapital



Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigen- und Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Metzingen, ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich der Begleitung von Kapitalmaßnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von unter anderem Aktien, Anleihen und Wandelschuldverschreibungen an qualifizierte Investoren tätig.

Die GBC Kapital GmbH ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite.



Im Internet: www.gbc-kapital.de









Kontakt für Rückfragen:



Veit Radtke



Institutional Sales Manager

GBC Kapital GmbH

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 45048602

radtke@gbc-kapital.de

11.05.2021

