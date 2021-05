Fortuna Silver Mines Inc. gab gestern die operativen und finanziellen Ergebnisse der zum 31. März 2021 geendeten drei Monate bekannt. Das Unternehmen verzeichnete demnach einen Nettogewinn in Rekordhöhe von 26,4 Mio. $ bzw. 0,14 $ je Aktie, verglichen mit einen Nettoverlust von 4,5 Mio. $ bzw. 0,03 $ je Aktie in Q1 2020.



Der operative Nettocashflow belief sich auf 21,1 Mio. $ und stieg damit gegenüber den 3,7 Mio. $ im Vorjahreszeitraum um 470% an.



Die Umsätze aus dem Verkauf erreichten im ersten Quartal einen Rekord von 117,8 Mio. $, verglichen mit 47,5 Mio. $ im Vorjahreszeitraum (+148%). Auch das adjustierte EBITDA erreichte mit 60,8 Mio. $ einen Rekord. Im Q1 2020 hatte es bei 15,9 Mio. $ gelegen.



Die Produktion erreichte im Märzquartal 1.913.755 Unzen Silber und 34.355 Unzen Gold.



