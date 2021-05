Branchenführer vereinen digitale Bohrautomatisierungslösungen für den Bohrlochbau

Schlumberger und NOV verkündeten heute eine Zusammenarbeit, um die Einführung von Lösungen für die Bohrautomatisierung bei Öl- und Gasbetreibern und Bohrunternehmen voranzutreiben. Die Vereinbarung wird es Kunden erlauben, Lösungen für die Automatisierung von Bohrungen an der Oberfläche und im Untertagebau von Schlumberger mit der Bohrinsel-Automatisierungsplattform von NOV zu verbinden, um eine überlegene Leistung beim Bohrlochbau zu erzielen. Dieses integrierte Angebot macht es möglich, manuelle Arbeitsabläufe zu automatisieren und dadurch die Sicherheit, Entscheidungsfindung, Konsistenz und Effizienz im Bohrbetrieb zu verbessern.

"Wir sind erfreut über die Zusammenarbeit mit NOV und die Integration ihrer Bohrinsel-Automatisierungsschnittstelle mit unseren Lösungen für die Bohrautomatisierung, wodurch eine höhere Leistung für Betreiber und Bohrunternehmen erzielt werden kann. Durch die Verwendung von Anwendungen für die Bohrloch- und Oberflächenautomatisierung können wir die Sicherheit und Effizienz des Betriebs steigern und für unsere Kunden kontinuierlich Bohrungen im Spitzenquartil liefern", kommentiert Olivier Le Peuch, CEO von Schlumberger. "Diese Partnerschaft wird dabei helfen, die Einführung von Technologien zur Bohrautomatisierung bei unseren Kunden zu beschleunigen und dadurch eine bessere Leistung beim Bohrlochbau zu ermöglichen."

"NOV zeigt mit dieser Zusammenarbeit sein Engagement, eine offene digitale Automatisierungsplattform zu liefern, die es Bohrunternehmen möglich macht, eine bessere Konsistenz, Sicherheit und Effizienz bei verbesserter Bohrlochqualität zu erreichen", sagt Clay Williams, Chairman, President und CEO von NOV. "Wir werden weiterhin in digitale Lösungen investieren, die einen Mehrwert für unsere Kunden darstellen. Die Bohrautomatisierung macht es möglich, dass sich die Bohrinsel-Crews auf das große Ganze konzentrieren können, um die Effizienz zu steigern, und weniger auf manuelle, sich wiederholende Aufgaben."

Die kombinierte Lösung verwendet die fortschrittliche KI der Lösung DrillOps* von Schlumberger für die zielgerichtete Bereitstellung von Bohrungen, während die NOV-Plattform NOVOS für die Prozessautomatisierung alle NOV-Bohranlagen innerhalb des Betriebsbereichs steuert. Die beiden Technologien werden bei der Verwaltung der Einhaltung von Verfahren und der Erzielung einer erstklassigen Betriebsleistung nahtlos zusammenarbeiten.

Zur Familie der DrillOps-Lösungen gehören offene und modulare Technologien, die das tiefgreifende Wissen von Schlumberger im Bereich Bohren und fortschrittliche Anwendungen für Machine Learning nutzen, um den digitalen Bohrplan konsistent auszuführen und die Bohraufgaben zu automatisieren, wodurch ein höheres Maß an Effizienz erreicht wird. Hier finden Sie weitere Details zur DrillOps-Lösung.

NOVOS ist eine hochmoderne offene Plattform, die repetitive Bohraktivitäten automatisiert. Auftragnehmer profitieren davon, indem den Bohrern ermöglicht wird, sich auf eine konsistente Prozessausführung und Sicherheit zu konzentrieren, und Betreiber profitieren von der Optimierung der Bohrprogramme.

Über Schlumberger

Schlumberger (SLB: NYSE) ist ein Technologieunternehmen, das in Partnerschaft mit seinen Kunden Energien erschließt. Unsere Mitarbeiter, die über 160 Nationalitäten repräsentieren, bieten führende digitale Lösungen und setzen innovative Technologien ein, um Leistung und Nachhaltigkeit für die globale Energiebranche zu ermöglichen. Mit Fachkompetenz in mehr als 120 Ländern arbeiten wir zusammen, um Technologien zu entwickeln, die den Zugang zu Energie zum Nutzen aller ermöglichen.

Erfahren Sie mehr unter www.slb.com.

Über NOV

NOV stellt technologieorientierte Lösungen bereit, die die globale Energieindustrie unterstützen. NOV leistet seit über 150 Jahren Pionierarbeit bei der Entwicklung von Innovationen, die es seinen Kunden ermöglichen, Energie im Überfluss zu produzieren und zugleich die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Die Energiewirtschaft vertraut auf das profunde Fachwissen und die Technologie von NOV, um die Abläufe auf den Ölfeldern stetig zu verbessern und die Energiewende hin zu einer nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben. NOV treibt die Industrie an, die die Welt antreibt.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Wertpapiergesetze. Das heißt, Aussagen zu zukünftigen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche Aussagen enthalten oft Begriffe wie "erwarten", "eventuell", "glauben", "planen", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "voraussehen", "sollte", "könnte", "wird", "wahrscheinlich", "mit dem Ziel", "potenziell", "prognostiziert" und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in verschiedenem Maße unsicher sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes oder des erwarteten Nutzens von digitalen Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Unvermögen, den beabsichtigten Nutzen aus digitalen Strategien, Initiativen oder Partnerschaften zu realisieren, sowie anderen Risiken und Ungewissheiten, die in unseren aktuellen Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, beschrieben sind. Falls eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken und Unwägbarkeiten (oder die Folgen solcher Veränderungen von Geschehnissen) eintreten sollten oder falls sich unsere grundlegenden Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und Schlumberger lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

*Marke von Schlumberger

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

