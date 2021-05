DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO AG: Erfolgreiche Verschmelzung der DeGiro B.V. auf die flatexDEGIRO Bank AG



11.05.2021 / 12:30

Unternehmensnachrichten / Frankfurt am Main, 11. Mai 2021 Erfolgreiche Verschmelzung der DeGiro B.V. auf die flatexDEGIRO Bank AG - Rechtlicher Zusammenschluss vereinfacht Konzernstrukturen, reduziert Komplexität und Kosten - Führungsteam der Niederlassung gestärkt um das internationale Wachstum weiter zu beschleunigen - DEGIRO Kunden werden von neuen Produkt- und Serviceangeboten profitieren, die in H2 2021 eingeführt werden - Mittelfristig deutliches Zusatzpotential über die ursprünglichen Synergieerwartungen von jährlich EUR 30+ Mio. hinaus - "Vision 2025" wird aufgrund der ausgezeichneten operativen Entwicklung des Konzerns neu bewertet Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter Retail-Online-Broker, hat den rechtlichen Zusammenschluss ihrer Tochtergesellschaften DeGiro B.V. und flatexDEGIRO Bank AG erfolgreich abgeschlossen und verstärkt das DEGIRO Führungsteam weiter. Muhamad Chahrour wird zusätzlich zu seiner bestehenden Rolle als Group CFO in die Geschäftsleitung der Niederlassung eintreten und CEO von DEGIRO werden. Stephan Simmang, derzeit

Co-Head IT von DEGIRO, und Frans Kuijlaars, derzeit Country Manager in den Niederlanden, werden zu weiteren Niederlassungsleitern ernannt. Esmond Berkhout und Peter Verberne werden das Unternehmen verlassen. Mit dem neuen Team, vereinfachten Strukturen, anhaltendem operativen Rückenwind und neuen Kundenangeboten ist das Unternehmen sehr gut aufgestellt, um die ursprüngliche Synergieerwartung mittelfristig deutlich zu übertreffen. Neun Monate nach Abschluss der Übernahme ist DEGIRO durch die Verschmelzung eine Niederlassung der flatexDEGIRO Bank unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geworden. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der regulatorischen Komplexität und der Anzahl der internen Gremien. Gleichzeitig werden die neuen Strukturen die Corporate Governance harmonisieren und eine bessere Steuerung und interne Überwachung ermöglichen. Das Management erwartet weitere Kostensenkungen und eine allgemeine Verbesserung des Risikoprofils bei gleichzeitiger Stärkung der Effizienz und Leistungsfähigkeit. Der Aufsichtsrat der flatexDEGIRO Bank AG bedankt sich bei den ehemaligen Niederlassungsleitern Esmond Berkhout und Peter Verberne, die das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. "Mit der Übernahme von DEGIRO haben wir eine neue Ära des Online-Brokerage in Europa eingeleitet. Unsere Erfolge in den letzten neun Monaten waren enorm. Durch den Zusammenschluss werden wir unsere Ziele noch schneller erreichen und können unsere aktuelle "Vision 2025" auf eine Hochstufung hin überprüfen.", sagt Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO. "Muhamad Chahrour hat eine wesentliche Rolle bei der Übernahme von DEGIRO gespielt und ist seit Jahren eine treibende Kraft unseres Erfolgs. Mit seinem starken kommerziellen, finanziellen sowie internationalen und kosmopolitischen Hintergrund ist er optimal aufgestellt, um unsere paneuropäische Marke auf die nächste Stufe zu heben. Ich könnte mir niemanden Besseres vorstellen, um unser ungebremstes kommerzielles Wachstum als vereintes europäisches Team voranzutreiben." "Ich freue mich sehr darauf, unsere starke Marke DEGIRO an einem so entscheidenden Punkt auf ihrem strategischen Wachstumspfad operativ zu unterstützen. Mit einem unerschütterlichen Fokus auf unternehmerische Höchstleistungen brennen wir darauf, allen unseren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten. Bald werden wir einen weiteren großen Schritt nach vorne machen, indem wir allen DEGIRO Kunden den Zugang zu weiteren Produkten und Dienstleistungen ermöglichen, die sich deutlich von Marktstandards abheben werden.", sagt Muhamad Chahrour, CFO der flatexDEGIRO AG. "Wir sind entschlossen, die Chance zu ergreifen und etwas wirklich Einzigartiges in Europa aufzubauen. Das fulminante Kundenwachstum, ein verbessertes Produktangebot und vereinfachte Strukturen werden uns helfen, die ursprünglich erwarteten jährlichen EBITDA-Synergien von 30+ Millionen Euro mittelfristig deutlich zu übertreffen."

Über die flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas.

