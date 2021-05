DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Scout24 übernimmt Vermietet.de, eine führende Online-Plattform für private Vermieter:innen



11.05.2021 / 12:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Scout24 übernimmt Vermietet.de, eine führende Online-Plattform für private Vermieter:innen Vermietet.de ist eine marktführende digitale Plattform für private Vermieter:innen zur Verwaltung aller Prozesse rund um das Mietobjekt

Mit der Übernahme von Vermietet.de baut Scout24 sein Marktnetzwerk weiter aus

Vermieter:innen, die auf ImmoScout24 inserieren, können weitere Leistungen von Vermietet.de kombinieren

München / Berlin, 11. Mai 2021 - Scout24 hat eine Vereinbarung zur mehrheitlichen Übernahme der Zenhomes GmbH unterzeichnet, das Unternehmen hinter der Marke Vermietet.de. Vermietet.de ist eine marktführende digitale Plattform für private Vermieter:innen zur Verwaltung aller Prozesse rund um die Immobilie. Die Dienstleistungen von Vermietet.de werden mit der Produktpalette von ImmoScout24 kombiniert, die ihr Angebot damit deutlich erweitert. Mit ImmoScout24 finden Eigentümer:innen die passenden Mieter:innen. Mit Vermietet.de können sie darüber hinaus ihr komplettes Mietverhältnis verwalten. Vermietet.de wurde 2016 von Jannes Fischer gegründet, der als Geschäftsführer im Unternehmen bleibt. Vermietet.de bietet privaten Vermieter:innen und Hausverwaltungen ein umfassendes digitales Toolkit, um den Kontakt mit Mieter:innen zu pflegen, Nebenkostenabrechnungen zu erstellen, Daten für Steuererklärungen zu erfassen oder den Marktwert einer Immobilie zu analysieren. "Mit Vermietet.de werden wir das Produktangebot von ImmoScout24 für private Vermieter:innen deutlich erweitern, ganz im Sinne unserer Marktnetzwerkstrategie. Mit der Investition in dieses Unternehmen und der weiteren Partnerschaft mit Jannes Fischer und seinem Team werden wir unsere digitale Produktentwicklung für den Mietermarkt beschleunigen. Denn Mieten spielt eine herausragende Rolle im deutschen Immobilienmarkt. Bis Ende 2021 werden unsere Kund:innen von ersten Synergien der beiden Plattformen profitieren", sagt Tobias Hartmann, CEO von Scout24. "Wir sind begeistert, ImmoScout24 als neuen Partner an Bord zu haben. Wir teilen die Vision, komplizierte Prozesse im Immobilienmarkt digitaler, transparenter und einfacher zu gestalten. Mit hunderttausenden Mietobjekten, die bereits über Vermietet.de verwaltet werden, bieten wir schon heute eine marktführende Lösung für private Vermieter:innen. Mit der Vermarktungsstärke und Reichweite von ImmoScout24 werden wir unser Wachstum weiter vorantreiben können, um gemeinsam ein Ökosystem zu schaffen, das die Art und Weise, wie Menschen mit Immobilien interagieren, für immer neu definiert", sagt Jannes Fischer, Gründer von Vermietet.de. Die Marke Vermietet.de bleibt bestehen und Scout24 ist bestrebt, in das Unternehmen und sein Wachstum zu investieren.



Über Scout24

Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit rund 13,8 Millionen Besucher:innen pro Monat ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf Twitter und LinkedIn. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv.



Ansprechpartnerin Investor Relations

Ursula Querette

Head of Investor Relations

Tel.: +49 89 262 02 4939

E-Mail: ir@scout24.com Ansprechpartnerin für Medien

Theresa Krohn

Teamlead Corporate Communications

Tel.: +49 30 24301 1422

E-Mail: mediarelations@scout24.com

11.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de