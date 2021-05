Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX rauschte am Dienstag abwärts - was war passiert? Haben die zuletzt stark angestiegen Rohstoffpreise die Stimmung an den Aktienmärkten eingetrübt? Marktkenner Arthur Brunner von der ICF Bank blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Stimmungslage am Markt. Was er den Börsen weiterhin zutraut, und welchen Eindruck er bisher von der laufenden Berichtssaison bekommen hat, mehr dazu erklärt der Experte im vollständigen Interview.