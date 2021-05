Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit über einem Jahr hat die Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf das Leben und Arbeiten - und, da die Menschen weniger Geld für den Konsum ausgeben, auch auf die Ersparnisse, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.In einigen Bereichen seien Frauen von der Pandemie überproportional betroffen gewesen. Dies habe J.P. Morgan Asset Management zum Anlass genommen, erneut die Einstellung von Frauen zum Thema Geldanlage zu untersuchen und wie sich diese seit der Befragung von 2019 geändert habe. In der aktuellen Studie "Frauen und Geldanlage - Für die Zukunft planen", für die fast 4.000 Frauen in zehn europäischen Ländern befragt worden seien, habe zudem im Fokus gestanden, wie sich die Spar- und Anlagegewohnheiten in der Pandemie verändert hätten, wie sich Anlegerinnen und Sparerinnen unterscheiden würden oder wie Frauen heute anlegen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...