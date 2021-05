Intel hat heute die Tiger-Lake-H-Prozessoren für mobile Gamer-Notebooks vorgestellt. Mehr als eine Million der performanten CPU sollen bereits bei Notebook-Herstellern in der Produktion sein. Das High-End-Notebook-Gaming bekommt nach AMDs Ryzen-9 5900HX und 5900HS auch ein Angebot aus dem Hause Intel. Den 5900HX will der Hersteller mit dem i9-11890HK und den 5900HS mit dem i5-11400H angreifen. Dabei liegt der i5 eher gleichauf mit dem AMD-Wettbewerber. Allein der i9 kann - je nach Anwendungsfall - bis zu 25 Prozent mehr Leistung anbieten als der 5900HX. Asus will offenbar sofort ein ...

