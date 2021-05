DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Research Update

First Graphene Limited: Graphenkatalysatoren für kostengünstige Wasserstoffbrennstoffzellen



11.05.2021 / 13:34

First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") legt die Ergebnisse einer Zusammenarbeit mit der Manchester Metropolitan University (MMU) zur Verwendung von metalloxidbeschichteten PureGRAPH(R)-Materialien als Katalysatoren in Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen (PEM-FC, Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells) vor.





Die wichtigsten Punkte

- Metalloxidbeschichtetes Graphen ist nachweislich ein wirksamer Katalysator für Wasserstoffbrennstoffzellen der nächsten Generation.

- Graphenmaterialien könnten teure Platinkatalysatoren ersetzen.

- Die Zuschussfinanzierung wurde für weitere Tests gesichert. Hintergrund



PEM-FCs werden in mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen verwendet, wobei eine frühzeitige Einführung in Massentransport- und Fuhrparkmärkten im Gange ist. Wie bei batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen fallen keine CO 2 -Emissionen an, aber die PEM-FC hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Reichweite durch Erhöhen der Kraftstoffkapazität erweitert werden kann, ohne dass die Größe des Aggregats erhöht werden muss. Bestehende PEM-FCs haben den Nachteil, dass teure Platinkatalysatoren für die Sauerstoffreduktionsreaktionen erforderlich sind, die in der Kathode der Brennstoffzelle stattfinden müssen.

Bisher erzielte positive Ergebnisse



In der gemeinsamen Forschung zwischen First Graphene und Dr. Yagya Regmi und Laurie King vom Manchester Fuel Cell Innovation Center der MMU wurden metalloxidbeschichtete PureGRAPH(R)-Materialien als potenzielle ORR-Katalysatoren (Oxygen Reduction Reaction, Sauerstoffreduktionsreaktion) getestet. Erste Ergebnisse bestätigen, dass mit Metalloxid beschichtetes PureGRAPH(R) ein wirksamer Katalysator für die Kathoden-ORRs ist. Es besitzt das Potenzial, als billigere Alternative zu Platin in der nächsten Generation von Brennstoffzellen verwendet zu werden. Dr. Regmi und Dr. King sind anerkannte Experten auf dem Gebiet der Wasserstoffbrennstoffzellen und stellten kürzlich ihre Forschungsarbeiten der britischen Allparteien-Fraktion für Klimawandel vor.

Nächste Schritte - weitere Optimierung



Beide Parteien werden nun ein viermonatiges Gemeinschaftsprojekt durchführen, das vom Business Engagement Seed Fund (Startkapitalfond für unternehmerisches Engagement) der MMU finanziert wird. Der Fonds unterstützt das akademische Engagement mit Industriekunden, um den tatsächlichen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. In diesem Fall wird die Entwicklung neuer Produkte in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie unterstützt. Das Team wird sich auf die weitere Optimierung der Testgeräte und erweiterte Vergleiche mit aktuellen industriellen Katalysatoren konzentrieren. Die mit Metalloxid beschichteten PureGRAPH(R)-Katalysatoren wurden unter Verwendung von geistigem Eigentum hergestellt, das ausschließlich von der Universität Manchester an das Unternehmen lizenziert wurde, und bieten zusätzliche Möglichkeiten, einschließlich eines Weges zu Superkondensatormaterialien.

Dr. Yagya Regmi sagte: "Dies sind sehr ermutigende Ergebnisse. Sie zeigen das Potenzial für die Verwendung von First Graphenes PureGRAPH(R)-Materialien als Katalysatoren in alkalischen Brennstoffzellen. Vorbehaltlich weiterer Optimierungen könnten sie eine kostengünstigere Alternative zu Katalysatoren auf Platinbasis darstellen."





Michael Bell - CEO First Graphene Ltd sagte: "Dies ist ein großartiges Ergebnis, das unsere Position im wachsenden Energiespeichermarkt festigt. Es stellt unsere Fähigkeit als innovatives und technisch fähiges Unternehmen heraus, das bereit ist, mit erstklassigen Forschungsteams zusammenzuarbeiten."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.





PureGRAPH(R)-Produktpalette



PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R)-AQUA sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen. Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.

