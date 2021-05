HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Medios nach Zahlen von 49 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Anbieters von Spezialarzneimitteln sei im ersten Quartal sehr stark gewesen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien bekräftigt worden und erschienen erreichbar. Da Medios sich anscheinend aber nun weniger auf das Analystics-Geschäft fokussiere, habe er keine Umsatz- oder Gewinnschätzungen für diesen Bereich eingearbeitet, was sich leicht negativ auf die mittelfristige Ertragskraft auswirke./ck/ag



ISIN: DE000A1MMCC8

