Berlin (ots) - Der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt (SPD), hat Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Brandenburg als "ganz dringend" nötig bezeichnet.Reinhardt sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb, Voraussetzung sei, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben - etwa bei einer Inzidenz im niedrigen zweistelligen Bereich. Auch das Impfen sei wichtig: "Wenn wir mit der Durchimpfrate bei 70, 80 Prozent liegen [...], dann müssen wir hier Öffnungen vollziehen können, dann müssen wir Grundrechte zurückgeben."Sein Landkreis sei stark vom Tourismus abhängig, so Reinhardt. "Das ist für unsere Wirtschaft [...] eine Existenzfrage. Ohne Öffnungsschritte im zweiten Jahr nur noch von Hilfen des Staates leben zu müssen, ruiniert Existenzen."Das komplette Interview können Sie hier anhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202105/11/562395.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 / 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/4912817