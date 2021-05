CETAPHIL , die hochwertige dermatologische Produktlinie für empfindliche Haut, ab sofort in Schweizer Apotheken und Drogerien erhältlich

Das weltweite Dermatologieunternehmen Galderma mit Ursprung und Hauptsitz in der Schweiz hat sein Consumer-Care-Portfolio in der Schweiz erweitert. Mit der Erweiterung werden den Verbrauchern jetzt mehr dermatologische Optionen für ihre Bedürfnisse geboten. Dazu zählt die Einführung der von Hautärzten empfohlenen Produktlinie CETAPHIL für empfindliche Haut sowie die Erweiterung der Sonnenschutzmarke DAYLONG.

CETAPHIL ist jetzt in der Schweiz erhältlich

CETAPHIL, die von Hautärzten auf der ganzen Welt empfohlene Pflegelinie für empfindliche Haut, gibt es jetzt auch exklusiv in Schweizer Apotheken und Drogerien. Mit der Verfügbarkeit der CETAPHIL-Linie auf dem Markt für Dermo-Kosmetik haben Verbraucher nun eine größere Auswahl im Bereich Hautpflege für empfindliche Haut.

Schweizer Verbraucher können mit der Feuchtigkeitscreme, Feuchtigkeitslotion und sanften Reinigungslotion nun das Kernsortiment von CETAPHIL erwerben. Außerdem ergänzt die Serie CETAPHIL PRO für spezielle Hautprobleme das CETAPHIL-Portfolio. Die Marke kommt als zusätzliche Ergänzung von Medizinprodukten auf den Markt für Dermo-Kosmetik.

DAYLONG bringt neue Verpackungen und Produkte auf den Markt

Passend zum Mai, dem Monat, in dem in der Schweiz für Hautkrebs sensibilisiert wird, erweitert der Marktführer für Sonnenschutz in der Schweiz, Galderma, seine Produktlinie DAYLONG.

Die DAYLONG Face Sun to Go Lotion mit Stick ist ideal für unterwegs, lässt sich leicht auftragen und bietet mit SPF 50+ einen umfassenden Schutz vor UVA-, UVB- und UV-Strahlen.

Überdies erhält das gesamte DAYLONG-Portfolio einen frischen, jugendlichen neuen Anstrich. DAYLONG Sensitive und DAYLONG Sport die bewährten Produktreihen für Sonnenschutz erscheinen nun in einem modernen, klaren Verpackungsdesign, das in Zusammenarbeit mit Schweizer Verbrauchern entwickelt wurde.

"Galderma bietet weltweit Pflegeprodukte für die empfindliche Haut von Millionen von Menschen und wir freuen uns über den Ausbau unseres Angebots in unserem Heimatland, der Schweiz.

Diese Markteinführungen unterstreichen das Engagement von Galderma für die kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung unserer Marken."

WALTER GEIGER

HEAD OF CONSUMER BUSINESS UNIT GALDERMA

Über CETAPHIL

CETAPHIL wurde vor mehr als 70 Jahren von einem führenden Apotheker als sanfte und dennoch leistungsstarke Formulierung entwickelt, die reinigt, ohne zu reizen, und feuchtigkeitsspendend ist, ohne die Poren der Haut zu verstopfen. Als erste Wahl von Hautärzten in Deutschland sowie als Gesichtspflegemarke Nummer eins von Hautärzten in den USA empfohlen, ist CETAPHIL jetzt auch in der Schweiz erhältlich. Die regelmäßig in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Hautpflegeexperten entwickelten Neuheiten der Marke bieten innovative Pflegetechnologien für empfindliche Haut, die helfen, die Hautgesundheit jeden Tag wiederherzustellen, zu schützen und zu erhalten.

Über DAYLONG

Als einer der Marktführer für Sonnenschutz in der Schweiz steht die Produktlinie DAYLONG für die Schweizer Werte von kontinuierlicher Forschung und hoher Qualität. Bereits seit 1993 widmen sich Wissenschaftler und Experten kontinuierlich der Weiterentwicklung dieser Produkte und konzentrieren sich nun auf die Verbesserung ihrer Nachhaltigkeit.

Über Galderma

Galderma ist das größte unabhängige Dermatologieunternehmen der Welt und in rund 100 Ländern vertreten. Seit unserer Gründung im Jahr 1981 fühlen wir uns voll und ganz der Dermatologie verpflichtet. Wir bieten ein innovatives, wissenschaftsbasiertes Portfolio anspruchsvoller Marken und Dienstleistungen in den Bereichen Ästhetik, Consumer Care und verschreibungspflichtige Medikamente. Auf die Bedürfnisse von Verbrauchern und Patienten fokussiert, arbeiten wir partnerschaftlich mit Gesundheitsfachleuten zusammen, um hervorragende Ergebnisse zu gewährleisten. Wir verstehen, dass unsere Haut die eigene Lebensgeschichte prägt und widmen uns daher der Weiterentwicklung der Dermatologie für jede "Hautgeschichte". Weitere Informationen finden Sie unter www.galderma.com

CETAPHIL ist eine eingetragene Marke der Galderma Holding AG. Daylong ist eine eingetragene Marke von Galderma SA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

