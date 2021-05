Nachdem die Tesla-Aktie bereits in der letzten Woche deutlich geschwächelt hatte, legte sie auch noch einen äußerst schwachen Wochenstart hin. Am gestrigen Montag gab der Wert um 6,4 Prozent nach und steht auch nun wieder vorbörslich knapp vier Prozent im Minus. Das droht jetzt der Aktie.Nachdem die Tesla-Aktie Anfang März einen kräftigen Rebound bei 540 Dollar hingelegt hatte, stoppte die darauffolgende Erholungsbewegung Mitte April. Der Wert konsolidierte von dort aus in einer symmetrischen Dreiecksformation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...