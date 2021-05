Mehr als 2.000 Experten weltweit bekräftigen neue Initiative für den Frieden

Führende Persönlichkeiten und Experten aus aller Welt sprachen sich am 9. Mai 2021 während der virtuellen 6. Rally der Hoffnung für eine friedliche Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel aus. Über eine Million Teilnehmer im Netz nahmen teil. Der von der Universal Peace Federation (UPF) gesponserte Think Tank 2022 ist ein globales Netzwerk von mehr als 2.000 Experten aus den verschiedensten Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Religion, Medien, Kunst und Kultur.

José Manuel Barroso, former European Commission President addressing the global audience during the virtual 6th Rally of Hope and the launching of "THINK TANK 2022" (Photo: Business Wire)