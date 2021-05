Dank der weltweiten Konjunkturerholung kommt der Industriekonzern Thyssenkrupp nach den hohen Verlusten der vergangenen Jahre immer besser in die Spur. Das Unternehmen hob nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal am Dienstag seine Prognosen an. Auch die zuletzt schwächelnde Stahlsparte konnte operativ zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...