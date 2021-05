Der Mikromobilitäts-Anbieter Tier Mobility hat angekündigt, sein innerstädtisches Netzwerk von Ladestationen für E-Tretroller nun auch nach Berlin zu bringen - als zweite deutsche Stadt nach Münster. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnergeschäften wird Nutzern ermöglicht, eigenständig Batterien an Ladestationen, die in der gesamten Berliner Innenstadt verteilt sind, auszutauschen und im Gegenzug Freiminuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...