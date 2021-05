Die Freiheitliche Wirtschaft, FPÖ-Vertretung in der Wirtschaftskammer, bietet sich als Vermittlerin für Corona-Selbsttests für Firmen an. Sollte die Regierung bis zur Öffnung von Gastronomie und Hotellerie am 19. Mai den Unternehmen nicht ausreichend Gratis-Coronatests zur Verfügung stellen, könne man solche bei der Freiheitlichen Wirtschaft bestellen, versprach Bundesobmann Matthias Krenn am Dienstag ...

