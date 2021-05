(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.05.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel teils deutlich leichter. So liegen MorphoSys und Qiagen unter erheblichem Abgabedruck, während 4SC leicht fester notieren.Der DAX verliert am Mittag 2,2 Prozent leichter bei 15.067 Zählern, wobei alle Werte des Index unter Druck liegen. Die größten Verlierer sind Delivery Hero, RWE und Merck. Adidas, E.On ...

Den vollständigen Artikel lesen ...