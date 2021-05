Bei Hugo Boss hält der positive Newsflow an: Der Mode-Konzern hat am Dienstag mitgeteilt, dass 2021 sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis (EBIT) deutlich steigen werden. Erst jüngst hatten die Metzinger mit besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen überrascht. Die Aktie muss allerdings in einem schwachen Gesamtmarkt Abgaben hinnehmen.Konkret geht das Unternehmen davon aus, dass die strategischen Wachstumstreiber China und Online auch in diesem Jahr ein deutlich zweistelliges Wachstum ...

