In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittestand AG die Debüt-Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding GmbH (WKN A3H3JC) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit insgesamt 3,5 von möglichen 5 Sternen ein. Die Anleihe wurde im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommen.

Die Zeitfracht Logistik-Gruppe ist innerhalb des Logistikmarktes in der Nische der Medienlogistik aktiv und habe sich laut Analyse durch Zukäufe hier eine marktführende Stellung im deutschsprachigem Raum erarbeiten können. Das Geschäftsfeld der Gruppe habe sich auch in der Covid-19 Pandemie als krisenfest erwiesen. Durch passende M&A-Aktivitäten erwarten die KFM-Analysten in Zukunft weitere Synergie- und Skaleneffekte innerhalb der Zeitfrachtgruppe.

Zeitfracht-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CHECK: Die unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding GmbH ist mit einem Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. Euro ausgestattet, von dem während der Zeichnungsphase 25 Mio. Euro platziert werden konnten. Die Anleihe wird jährlich mit 5,00% p.a. verzinst (Zinstermin jährlich zum 05.05.) und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 05.05.2026. Die ...

