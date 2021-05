DJ Söder: Ab Mittwoch wieder kleiner Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Ab Mittwoch ist wieder der sogenannte kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich erlaubt. "Wir werden jetzt bereits ab morgen den kleinen Grenzverkehr wieder zulassen, sodass die Möglichkeit besteht, Einkäufe, Besuche bei Verwandten und Freunden zu machen", kündigte Söder bei einer Pressekonferenz in München nach einem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz an. Dies gelte "natürlich immer unter Wahrung der jeweiligen Corona-Bedingungen", hob er hervor. "Beide sind Tourismusländer, beide werden vor den Pfingstferien ihre touristischen Angebote machen", erklärte der CSU-Vorsitzende.

Kurz betonte, in Österreich sei "der Zeitpunkt des Aufsperrens" gekommen. "Wir werden am 19. Mai breitflächig öffnen", sagte er. Ab dann würden auch die Quarantänebestimmungen abgeschafft. Für jeden, der nicht aus einem Corona-Risikogebiet komme, sei dann die Einreise möglich. "Dank der Impfung, aber auch dank saisonaler Effekte kommen wir jetzt in eine Phase, wo wir diese Öffnungsschritte setzen können", sagte Kurz.

May 11, 2021

