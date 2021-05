Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street hat keinen guten Auftakt in die neue Handelswoche erlebt. Der Dow Jones hielt sich zwar ordentlich und schloss leicht im Minus. Anders sah es aber beim Technologieindex Nasdaq aus. Der rauschte gestern deutlich in die Tiefe. Marktidee: 3M Die Geschäfte bei 3M brummen derzeit. Im ersten Quartal hatte der Mischkonzern einen deutlichen Gewinn- und Umsatzanstieg verzeichnet. Wachstumstreiber war vor allem die starke Nachfrage nach Atemschutzmasken. Auch für die Aktie lief es zuletzt sehr gut. Der Kurs steckte den jüngsten Rücksetzer Ende April schnell weg und zog seitdem kräftig an.