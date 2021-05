Die Rallye seit den Crashtiefs aus März letzten Jahres bei der Bank of America-Aktie ist schon wirklich beeindruckend und führte das Papier in den mittelfristigen Zielbereich um das 138,2 % Fibo aufwärts. Aber ausgerechnet dort macht sich nun gewisser Widerstand seitens der Käufer bemerkbar und könnte das Papier in eine wohlverdiente Konsolidierung schicken. Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Bank of America-Aktie ...

