NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Bewertung der Papiere von Deliveroo bei einem Kursziel von 335 Pence mit "Buy" aufgenommen. Der Markt für Essens- und vor allem Lebensmittellieferungen stecke noch in den Kinderschuhen, schrieb Analyst Adrien de Saint Hilaire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sorgen über Wettbewerbsdruck, Wachstumsabschwächung und Regulierung schienen eingepreist./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 01:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

GB00BNC5T391