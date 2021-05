Paul Jones, Simon Partridge und Christian Bourne, zuvor bei Illumina und Genomics England, ergänzen Team von Dante Labs im neuen Büro in Cambridge, UK, um bahnbrechende globale Populationsgenomik-Programme voranzutreiben

CAMBRIDGE, Vereinigtes Königreich, May 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs hat heute bekanntgegeben, dass es sein Executive Team um Paul Jones, Simon Partridge und Christian Bourne erweitert hat, um weltweit schnellere und effektivere Populationsgenomik-Programme zu ermöglichen.



"Wir freuen uns, Paul, Simon und Christian in unserem Team begrüßen zu dürfen", so Andrea Riposati, Chief Executive Officer von Dante Labs. "Wir haben die gemeinsame Vision, mit innovativen Lösungen die Einführung von Populationsgenomik und Präzisionsmedizin durch Gesundheitssysteme und Regierungen weltweit zu beschleunigen."

Das Trio wird die Ziele von Dante Labs in den Bereichen klinische Entwicklung, Forschung, Branchenbeteiligung und wirtschaftliche Entwicklung für große nationale Programme weltweit vorantreiben. Jones, Partridge und Bourne waren Teil des Population Genomics Teams beim S&P-500-Unternehmen Illumina und an der Entwicklung und Beschleunigung von Genomics England beteiligt, das heute global als Benchmark im Bereich der Populationsgenomik gilt.

Paul Jones wird neuer Chief Business Officer bei Dante Labs. Paul bringt 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Biowissenschaften, Technologie und Gesundheitswesen mit in das Unternehmen. Zuletzt war er Global Head of Population Genomics bei Illumina, wo er ein Team leitete, das große, globale Populationsgenomik-Programme entwarf, entwickelte und aktiv verwaltete. Davor war Paul CEO von Genomics Enterprises bei Genomics England und Leader of Global Life Sciences bei Cisco. Darüber hinaus hatte er leitende Positionen bei IMS Health, Novartis und PwC Consulting inne.

Simon Partridge kommt als VP, Global Head of Business Operations, zu Dante Labs. Er war zuletzt Global Market Development Lead für Population Genomics bei Illumina, wo er seine Erfahrungen als Director of Industry Engagement und Acting CEO von Genomics Enterprises bei Genomics England weiter ausbauen konnte. Davor hatte Simon verschiedene leitende Positionen im operativen Geschäft von Start-ups, Beratungsgesellschaften und Großunternehmen aus verschiedenen Sektoren inne.

Christian Bourne wurde nach sieben Jahren bei Illumina zum Senior Director, Global Head of Lab Operations ernannt. Dort war er maßgeblich an der Entwicklung des äußerst erfolgreichen ISO:15189-zertifizierten Labors beteiligt, das die 100.000 Genome für das Genomics England-Programm bereitstellte. Diese Erfahrung konnte er anschließend bei vielen anderen globalen Programmen nutzen. Davor arbeitete Christian in der Genomsequenzierung mit hohem Durchsatz und in wichtigen Laborumgebungen im Centre for Genomic Research, an der University of Liverpool, bei Cancer Research UK, bei AstraZeneca und bei DEFRA.

Über Dante Labs

Dante Labs ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genomdatenanalyse, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Zu unseren Vermögenswerten gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Softwareplattform für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung.

Dante Labs mit Hauptsitz in Cambridge und einem Forschungslabor in Wolverhampton unterstützte die von der britischen Regierung dringend benötigte Hochskalierung hochautomatisierter Covid-19-Testkapazitäten sowohl für infizierte Patienten als auch für Patienten mit Antikörpern. Dante Labs konnte diese dank seiner vorhandenen Technologie für die Gesamtgenomsequenzierung bereitstellen.

Giorgio Lodi, giorgio.lodi@dantelabs.com. +39 0862 191 0671