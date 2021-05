Bei der Aktie des chinesischen E-Autobauers brennt die Hütte. Nachdem der Wert bereits letzte Woche mit rotem Vorzeichen geschlossen hatte, setzte sich der Abverkauf in dieser Woche fort. Vorbörslich stehen die Anteilsscheine schon rund zehn Prozent im Minus. Wie geht es heute nun weiter?Die Nio-Aktie wusste in den letzten Wochen nicht so recht wohin. Nach dem massiven Abverkauf zwischen Anfang Februar und Anfang März ging der Wert in den Konsolidierungsmodus über. Dabei bewegte er sich in Form ...

Den vollständigen Artikel lesen ...