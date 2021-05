Der Telekomanbieter und Internetdienstleister United Internet ist genau wie die Mobilfunktochter 1&1 Drillisch besser ins Jahr gestartet als erwartet. Für neuen Schwung an der Börse sorgt das zwar nicht, im schwachen Marktumfeld verlieren beide Aktien etwas an Boden. Der Blick in die Details lohnt dennoch.Bei United Internet stieg der Konzernumsatz in den ersten drei Monaten zum Vorjahr um knapp fünf Prozent auf fast 1,4 Milliarden Euro, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Das lag unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...