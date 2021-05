Doré Copper Mining hat die Option für das Cornerback-Projekt gezogen. Damit sichert man sich das Umland des eigenen Flaggschiff-Projekts Corner Bay. Die Aktie befindet sich auch dank des Kupferpreises im Höhenflug, bietet aber noch reichlich Potenzial.

Doré Copper Mining: Cornerback sichert Umland um Flaggschiff-Projekt

Doré Copper Mining hat seine in 2017 erworbene Option für das Cornerback-Projekt gezogen. Damit sichert man sich 2.100 Hektar an Mining-Land, dass das eigene Flaggschiff-Projekt Corner Bay umschließt. Partner der Transaktion ist die Vanadium Corporation. Auf dem Gold-Kupfer-Projekt Corner Bay führt Doré Copper derzeit ein 16.500 Meter umfassendes Bohrprogramm durch, um das Vorkommen für den geplanten Produktionsstart 2023/2024 bereit zu machen. Die Optionsvereinbarung für Cornerback hatte Doré Copper kurz nach Gründung im Jahr 2017 geschlossen. Mit der letzten Zahlung über 50.000 Dollar (insgesamt 250.000 Dollar) hat man sich nun 100 Prozent an der Liegenschaft gesichert. Vanadium Corp. wird allerdings eine zweiprozentige NSR behalten, die Doré Copper zu 50 Prozent zum Preis ...

