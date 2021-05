Die Liechtensteinische Landesbank Österreich AG (LLB), die seit 2009 von Wien aus Kunden in Österreich betreut, expandiert nach Salzburg. Dort soll eine zweite Filiale entstehen. Mit dem neuen Standort will die LLB in den westlichen Bundesländern und im süddeutschen Raum wachsen. Im März hat die Credit Suisse Group AG bei der Vermögensverwaltung in Österreich das Handtuch geworfen (lies hier nach). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...