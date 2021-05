Bei der Umsetzung seiner IPO-Pläne legt hGears den nächsten Gang ein. Der Hersteller von Getriebeteilen und -komponenten will mit dem Börsengang in Frankfurt einen dreistelligen Millionenbetrag einsammeln. Insbesondere der E-Mobilitätssektor soll bei hGears mittelfristig für kräftige Wachstumsraten sorgen.HGears hat die Preisspanne für seinen Börsengang, der am 21. Mai in Frankfurt stattfinden soll, bei 23 bis 31 Euro festgelegt. Am oberen Ende würden dem Unternehmen damit gut 74 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...