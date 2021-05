Die Aktie des Möbelversandhändlers Home24 wird am heutigen Dienstag förmlich nach unten durchgereicht. Mehr als 15 Prozent geht es am späten Nachmittag nach unten auf 15,03 Euro. Damit ist die Aktie der mit Abstand größte Verlierer im SDAX.Dabei hat ein starkes Europa-Geschäft dem Möbelversandhändler in den ersten drei Monaten ein kräftiges Umsatzplus beschert. Auch beim Bruttowarenwert und der Zahl an Kunden konnte das Unternehmen gute Zahlen vorweisen. Allerdings warnte der Vorstand bei der Vorlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...