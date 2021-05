Mainz (ots) - "Gibt es Leben im Weltall?" - dieser Frage gehen Dr. Cecilia Scorza-Lesch und Prof. Harald Lesch in der nächsten Live-Schulstunde am Montag, 17. Mai 2021, 17.00 Uhr, auf dem ZDF-YouTube-Kanal "Terra X plus" https://youtu.be/BZi0oWtw4IY nach.Die beiden Astrophysiker erklären in 45 Minuten, warum ausgerechnet auf der Erde Leben entstanden ist und welche Voraussetzungen auf anderen Planeten gegeben sein müssen, damit auch dort Leben entstehen kann oder entstanden sein könnte. Sie unternehmen eine spannende Reise durch das Universum, erzählen von neuen Forschungsprojekten und erklären nebenbei auch Fachbegriffe wie etwa die "habitable Zone". Während der Schulstunde können Schülerinnen und Schüler sowie alle Interessierten im Live-Chat und im Anschluss unter dem Abrufvideo Fragen stellen -Dr. Cecilia Scorza-Lesch und Prof. Harald Lesch beantwortet diese. Wer das Live-Event verpasst, kann im YouTube-Kanal "Terra X plus" https://youtu.be/BZi0oWtw4IY das Video später noch abrufen. Die Live-Schulstunde mit Dr. Cecilia Scorza-Lesch und Prof. Harald Lesch ist auch auf "Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/live-schulstunde-leben-im-all-100.html) verfügbar.Der YouTube-Kanal "Terra X plus" ist Teil des ZDF-Bildungsangebots, das sich an Schülerinnen und Schüler, Lehrende sowie an alle Wissensinteressierten richtet. In der ZDFmediathek unter "Terra X plus Schule" Schule.zdf.de und auf dem YouTube-Kanal "Terra X plus" kurz.zdf.de/A26/ erwarten User jede Woche zwei fünf- bis zehnminütige Erklärvideos, zunächst zu den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik. Hochwertig produzierte Bildwelten aus dem "Terra X"-Kosmos und aufwendige Animationen sollen Lust und Interesse an komplexen Schulinhalten wecken. Ergänzt wird das Angebot in der ZDFmediathek durch nach Schulfächern sortierte Dokumentationen, Videos und Beiträge unter der Creative-Commons-Lizenz zur rechtefreien Nutzung. Über die neuen Beiträge informiert ein regelmäßiger Newsletter (https://newsletter.zdf.de/index.php?id=3272), der von allen Interessierten abonniert werden kann.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-bildungsangebot-terra-x-plus-schule/Live-Schulstunde bei Youtube: https://youtu.be/BZi0oWtw4IY und in der ZDFmediathek: Live-Schulstunde zum Weltall - ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/live-schulstunde-leben-im-all-100.html)"Terra X plus" bei YouTube: kurz.zdf.de/A26/"Terra X plus Schule" in der ZDFmediathek: Schule.zdf.de"Terra X" in der ZDFmediathek: terra-x.zdf.de"Terra X" bei YouTube: youtube.com/c/terra-x"Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX"Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4913085