Die in der Frühphase der Corona-Krise erzielten Kursgewinne von TeamViewer schmelzen dahin. Am Dienstag erfasste ein erneuter Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt und speziell bei Technologiewerten auch die Anteilsscheine des schwäbischen Softwarehauses. Der Aktienkurs sackte um mehr als fünf Prozent ab und nähert sich damit dem Corona-Tief aus März 2020.Teamviewer wurde im Frühjahr 2020 von den Anlegern als Gewinner der Pandemie gefeiert, weil die Softwarelösungen für das Arbeiten im Homeoffice ...

