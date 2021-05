SEOUL (IT-Times) - Kakao, der beliebte Messaging-Dienst in Südkorea, hat eine weitere Akquisition bekannt gegeben und erwirbt mit Tapas und Radish Media zwei Storytelling-Plattformen in den USA. Kakao Entertainment teilte heute mit, am 7. Mai 2021 endgültige Vereinbarungen zur Übernahme von zwei Storytelling-Plattformen...

Den vollständigen Artikel lesen ...