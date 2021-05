SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesischen Elektroauto-Hersteller Nio investiert weiter in die Lidar-Technologie und beteiligt sich in einer Venture Capital - Runde am Startup Innovusion. Das Startup Innovusion mit Sitz im kalifornischen Sunnyvale im Silicon Valley erhält 64 Mio. US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde,...

Den vollständigen Artikel lesen ...