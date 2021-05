Inflations- und Zinsängste sorgen weltweit vor allem im Techsektor für Verkaufsdruck. Die Knappheit bei Rohstoffen und die Engpässe in vielen Lieferketten treiben eben viele Preise nach oben, was zum Teil bereits zu Exzessen führt - z.B. bei Holzpreisen. Das könnte die Notenbanken vielleicht doch früher als allgemein erwartet zum Eingreifen zwingen, was den Aktienmärkten erst einmal zusetzen würde. Wir halten diese Ängste für übertrieben und sehen nach wie vor eine völlig normale Konsolidierung im Techsektor, die zu moderaten Abschlägen (bis 10%) bei den großen IT-Giganten führt, aber durchaus zu starken Abverkäufen bei extrem hoch bewerteten Titeln aus der zweiten und dritten Reihe. Hingegen sind unsere Minenfavoriten wieder im Vorwärtsgang - wie von uns avisiert. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.