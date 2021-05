DJ PTA-News: Börsen Radio Network AG: NASA Bilder vom Mars mit Jenoptik Kameras - CFO Schumacher "stolz wie Oskar!" - Interview mit Jenoptik CFO Hans-Dieter Schumacher

Der Konzernumsatz legte in den ersten drei Monaten 2021 7 % zu auf 176 Mio. Euro. Das Ebitda stieg um fast die Hälfte auf 20 Mio. Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 3,8 Mio. Euro nach einem Verlust von 0,4 Mio. Euro im Vorjahr. Hans-Dieter Schumacher "Wir sind gut gestartet. Der Anschub kommt aus dem Geschäft Light & Optics, hier profitieren wir vom Digitalisierungsschub. Auch die Sparmaßnahmen zeigen Wirkung. Die Nachfrage im Automobilgeschäft zieht wieder an, wir sehen Licht am Ende des Tunnels." Erster ESG Schuldschein. "Nachhaltigkeit kommt auch in der Wirtschaft an. Wir wurden überrannt von der Nachfrage."

