HelloFresh - Lebensmittel-Lieferungen werden auch nach dem Re-Opening weiter gefragt bleiben! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Pullback Trading-Strategie

Symbol: HFG ISIN: DE000A161408









Rückblick: HelloFresh ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Für den Lieferanten von Essensboxen ist es in den letzten Monaten gut gelaufen. Die Aktie konnte in der Corona-Pandemie auf ein neues Allzeithoch ziehen. Durch die Impfstoff-Hoffnungen wurde danach wieder Kapital aus dem Papier des Essensboxen-Lieferanten abgezogen.

Meinung: Für HelloFresh haben sich die mit der Corona-Krise verbundenen Ausgangsbeschränkungen in einem enorm gestiegenen Bestellvolumen niedergeschlagen. Der Kochboxenversender konnte die Zahl aktiver Kunden im ersten Quartal deutlich steigern. Lebensmittel-Lieferungen dürften auch in Zukunft immer häufiger genutzt werden. Die Aktie notiert zwar unter dem EMA-50, drehte aber an der Unterstützung bei rund 60 EUR wieder nach oben. Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben das Kursziel für HelloFresh von 96,40 auf 102,70 EUR angehoben.









Chart vom 11.05.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 64.58 EUR











Setup: Für die Eröffnung eines Long-Trades, bietet sich die Hammer-Kerze von gestern als Trigger-Marke an. Wenn wir Kurse darüber bekommen, eröffnen wir eine Position. Die Absicherung könnte nach dem Entry unter derselben Kerze erfolgen.

Meine Meinung zu HelloFresh ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HFG





