Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Unter Druck kam der heimische Aktienmarkt aufgrund in den Mittepunkt rückender Inflationssorgen, die bereits am Vortag für starke Abgaben in den USA gesorgt hatten. Heute veröffentlichte Zahlen zu den Inflationserwartungen in der Eurozone schlugen in dieselbe Kerbe.Der heimische Leitindex ATX verlor 0,74 Prozent auf 3.351,46 Punkte. Der ATX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...