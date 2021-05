Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die OVB Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) trotz anhaltend schwieriger Bedingungen durch die Pandemie die Erträge aus Vermittlung um 18 Prozent verbessert. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich beim operativen Ergebnis auf EBIT-Basis sogar ein noch stärkerer Anstieg von über 50 Prozent auf 5,9 Mio. Euro ergeben. Das Wachstum sei in allen drei Regionen, Zentral- und Osteuropa, Süd- und Westeuropa sowie im Heimatmarkt Deutschland erzielt worden. Laut SRC gehe der Vorstand von deutlich steigenden Provisionseinnahmen und einem deutlichen Anstieg beim EBIT aus. Zuvor sei vom Unternehmen bereits am 19. April die Jahresprognose erhöht worden.

Nach dem sehr starken ersten Quartal setze der Analyst seine EBIT-Prognose für 2021 nunmehr auf 17,0 Mio. Euro herauf. Für 2022 erhöhe SRC die EBIT-Prognose auf 18,8 Mio. Euro (zuvor: 17,8 Mio. Euro). OVB habe die Robustheit des Geschäftsmodells einmal mehr unter Beweis gestellt. Die hohe Dividende von 1,00 Euro, die nach der HV am 9. Juni zur Ausschüttung komme, bedeute eine Dividendenrendite von fast 5 Prozent. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 24,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



