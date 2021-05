DJ PTA-News: 2invest AG: Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 veröffentlicht

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta064/11.05.2021/18:10) - Die 2invest AG (Frankfurt: 2INV; ISIN: DE000A3H3L44; Prime Standard) hat heute ihre Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 veröffentlicht.

Im ersten Quartals 2021 wurde der Wandel zur Beteiligungsgesellschaft, die Umfirmierung von 4basebio AG in 2invest AG sowie die Kapitalherabsetzung im Verhältnis 9:1 (neun alte Aktien wurde zu einer neuen Aktie zusammengelegt) vollzogen. Der Fokus der 2invest AG als Beteiligungsgesellschaft liegt auf strategischen Beteiligungen mit einem guten Chance- /Risiko-Verhältnis, vorrangig in den Branchen Biotechnologie, Life Science und IT. Die Zwischenberichtsperiode Q1/2021 wurde mit einem Jahresüberschuss (HGB) in Höhe von 88 TEUR sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen zuzüglich liquider Wertpapiere) in Höhe von 63,7 Mio. EUR per 31. März 2021 abgeschlossen. Das buchmäßige Eigenkapital (HGB) stieg auf 84,6 Mio. EUR zum 31. März 2021. Die vollständige Quartalsmitteilung finden interessierte Aktionäre auf der Homepage der Gesellschaft unter https://2invest-ag.com/de/ finanzberichterstattung/.

Der Vorstand

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 2invest AG Hansjörg Plaggemars, Vorstand Tel: +49 06221 649240 Email: info@2invest-ag.com

(Ende)

Aussender: 2invest AG Adresse: Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 240 E-Mail: info@2invest-ag.com Website: www.2invest-ag.com

ISIN(s): DE000A3H3L44 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

